Aleua: “Hay gente que no tiene problemas económicos y que no está pagando los impuestos”

El secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete de Rawson, Jorge Aleua, advirtió acerca de la importancia de que los contribuyentes se pongan al día con los impuestos, dado el alto nivel de morosidad. En este sentido distinguió entre los sectores que atraviesan una difícil situación económica de aquellos vecinos que sí tienen recursos para abonar los tributos y no lo hacen.

En estos casos, dijo, se tomarán en breve medidas para que se regularice la situación.

«Hay sectores que, por la situación que vivimos a nivel provincial y nacional, están en una situación crítica. Pero algunos otros, hemos detectado en este tiempo que no tienen una situación crítica y tampoco están cumpliendo con el pago de los impuestos», advirtió Aleua consultado por la prensa.

«A partir de los próximos días vamos a hacer una apertura con la posibilidad de que se acerquen al Municipio a pagar. Aquellos que no lo hagan pudiéndolo hacer, no va a ser fácil para ellos. No es una amenaza, sino simplemente comunicarles que este Municipio puede realizar las tareas de mantenimiento de una ciudad siempre y cuando los impuestos estén al día», indicó.

«Por otro lado -indicó- hay empresas pesqueras principalmente de la ciudad a las que también vamos a convocar porque tienen la obligación de aportar al Municipio dinero que hasta ahora no han aportado».

En este contexto afirmó: «Todos los municipios de la provincia tienen la misma situación. Pero lo que tenemos que hacer, en forma conjunta, es que el contribuyente entienda que hay que ponerse al día».

Consultado acerca de la abultada deuda en impuestos inmobiliario y automotor por parte del Gobierno Provincial, dijo que el mismo «ha empezado a hacer algunos aportes». Anticipó que «por instrucciones de la señora Intendenta vamos a tener una reunión con el ministro de Economía, con el que vamos a acordar algunos temas de pago».

«Seguramente lo vamos a regularizar. Es lo que corresponde y entendemos la situación del Gobierno de la Provincia, pero los municipios no pueden estar de rodillas en forma permanente, solicitando un dinero que se les adeuda», enfatizó.

«Insisto -finalizó-: es muy importante que aquellos que lo puedan hacer se acerquen al Municipio a regularizar la situación».