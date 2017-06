Luque y Estela Hernández encabezarían la fórmula de la Federación Peronista

En tercer lugar suena el intendente de Epuyén, Antonio Reato. Al cierre de esta edición, Luque todavía no había confirmado si aceptaba encabezar la fórmula, y no manejan otra alternativa desde Comodoro. En el supuesto caso de que Luque declinara, encabezaría un candidato del valle. Las fichas están puestas en Alfredo Béliz. No quieren dejarlo pasar más allá del miércoles.

Según versiones extraoficiales, Luque y Hernández serían los candidatos de la Federación Peronista, que lidera Carlos Linares junto con Norberto Yauhar, Carlos Eliceche, José Arrechea y Javier Touriñán, entre otros. La decisión habría sido tomada el miércoles pasado en Rawson.

A la hora de inclinar la balanza, Luque, viceintendente de Linares, habría pesado como el mejor candidato para pelearle la elección en Comodoro Rivadavia a Mariano Arcioni, del frente Chubut Para Todos, y al radical Gustavo Menna de Cambiemos. En la Federación Peronista buscan contraponer la gestión de Linares y Luque en Comodoro, para neutralizar las candidaturas de Arcioni y Menna.

SE LANZA GOMEZ

Por otro lado, algunas fuentes de la Federación Peronista del valle y Madryn ratificaron que encabezará Comodoro Rivadavia, pero pusieron en duda el nombre de Luque. Mientras que otros sectores valletanos señalaron que efectivamente Luque es el candidato.

En tanto, mañana martes lanzaría su precandidatura Carlos Gómez, impulsado por el líder petrolero Jorge «Loma» Avila. El actual diputado del FPV, Gómez, competiría en las Paso con los candidatos de la Federación Peronista (Luque y Hernández, si se confirma), el luzyfuercista Héctor González, y el mercantil Alfredo Béliz, entre otros nombres que vienen sonando y podrían resurgir esta semana.

Cabe recordar que ya se perfilaron como candidatos a diputado nacional, el ex funcionario provincial Néstor «Hacha» Hourcade; el presidente del PJ Trelew; Nicanor Arbeletche, quien estuvo reunido con la CGT de Luis Núñez y agrupaciones de centro y izquierda; Martín Majersich, de la Martín Fierro; la diputada provincial Cecilia Torres Otarola.

Esta semana comienza a correr el tiempo de descuento para presentar antes del 24, las candidaturas en el Juzgado Federal de Rawson. Desde la Federación Peronista creen que Arbeletche y Torres Otarola van a bajar sus precandidaturas, pero no pueden asegurar lo mismo del resto.