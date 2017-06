De puño y letra

La política de Chubut...

...no para de exhibir escenarios cada vez más complejos. El desempleo atenaza con fuerza al conglomerado Trelew-Rawson, pero los principales candidatos de todas las fuerzas políticas serán de Comodoro, la ciudad más castigada por los temporales este año más allá de las tormentas tremendas que en los últimos días azotaron el Valle, la meseta, y la cordillera. Pero el peso electoral del sur, suele generar estas contiendas.

Ya se sabe que Chusoto jugará al vicegobernador Mariano Arcioni, y en la semana quedó santificada la candidatura del radical Gustavo Menna por Cambiemos. Ahora resta saber qué hará el PJ-Frente para la Victoria, que busca alinearse bajo un liderazgo que -por ahora- se acomoda para el lado del intendente de Comodoro, Carlos Linares. Por eso, el postulante que el peronismo «oficial» (el resto está con Das Neves, o en su casa) propondría, sería el viceintendente de Comodoro Juan Pablo Luque. Y las mujeres que suenan para acompañarlo en la boleta de candidato a diputado nacional son Estela Hernández o Alejandra Marcilla. Todo ello se definirá en «roscas» de mitad de semana, y antes que el temporal se ensañe nuevamente con la región, y deje cortadas las rutas provinciales.

El peronismo de Chubut...

...vive un proceso complicado de dispersión desde que perdió las elecciones en 2015. Y aunque mantuvo municipios importantes -Comodoro y Rawson, los más relevantes- fue cediendo la mayoría legislativa conseguida en los mismos comicios en que perdió la gobernación. Ha perdido a varios diputados en el camino, que -sin irse del peronismo- votan con Das Neves la mayoría de los asuntos. De vez en cuando, se cuela la interna, como sucedió con la fallida votación para nombrar a la camarista Mercedes García Blanco como miembro del Superior Tribunal de Justicia. La jueza, por si alguien no lo recuerda, es la suegra del ex intendente de Comodoro y actual representante de Chubut ante YPF, Néstor Di Pierro. El dasnevismo levantó la sesión antes de perder la votación, porque un par de votos revoltosos del PJ «se dieron vuelta».

Y en las encuestas tanto del oficialismo como de Cambiemos, el PJ de Chubut aparece tercero en las elecciones de agosto y octubre.

La duda es si este peronismo fragmentado que hasta hace apenas días tenía una multiplicidad de candidatos a diputado nacional, podría ordenarse. El Congreso de Camarones, hace diez días, fue el primer paso. Carlos Linares, aún vapuleado por las inundaciones de Comodoro, decidió dar la pelea, pero en 2019. El paso previo del peronismo comodorense debe ser «ofrecer un candidato», dicen en el Valle. Desde mitad de semana pasada, estaría resuelto que el viceintendente Juan Pablo Luque, el mejor «cuadro» que puede ofrecer la Municipalidad petrolera, sería el principal candidato a diputado nacional. Competiría contra Arcioni y contra Menna.

El uso del potencial...

...es porque las charlas están encaminadas, pero no totalmente resueltas. Aunque fuentes del equipo de Linares dicen que Luque «va», no son pocos los peronistas del Valle que tienen versiones en contrario. Incluso se menciona al abogado de la municipalidad Miguel Criado Arrieta como posible candidato, pero es un «Plan B».

La negativa de Luque, al menos de la que se habla en el Valle, tendría que ver con el deseo del viceintendente de pelear la Municipalidad de Comodoro en 2019. Hacerlo desde una banca en el Congreso de la Nación sería casi imposible. Hay quienes dicen incluso que habría cierta frialdad entre Luque y Linares, aunque otros lo desmienten. «Es una pelea de entornos», explican.

Lo cierto es que el peronismo de Comodoro hará de «locomotora» del tren justicialista, al menos hasta 2019. Y luego, habrá que ver. La etapa actual es típica: muchos se acercan, porque en 2019 hay premios mayores: se renuevan la Legislatura completa y los concejos deliberantes de toda la provincia, y se eligen tres diputados nacionales y tres senadores nacionales también. Por eso, el ordenamiento de hoy es importante.

El cierre de las listas opera el sábado a las 24:00 hs. Pero todos apuestan a que, a mitad de semana, quedaría resuelta la lista «oficial», o «mayoritaria», o como le quieran llamar, del Frente para la Victoria. Es una incógnita si el dirigente de Luz y Fuerza Héctor González participará o no de las PASO, si mantendrá su postulación o aceptará una lista de unidad. El desgraciado accidente que tuvo arriba de un ring (pero sin trompadas, que no se malentienda) al participar de un evento en Dolavon, le significó fractura de tibia y peroné, y una campaña en esas condiciones es muy difícil.

Hay otros que insisten en postularse, como Néstor «Hacha» Hourcade, famoso hasta en los confines de ultramar por aquello de ganar «con dos caramelos» en Facundo o Buen Pasto, tal como explicase el gobernador en una reunión militante. Ese audio forma parte de la campaña de Hourcade.

Lo que intentará el PJ es tener una lista de unidad, aunque tampoco les aterroriza la idea de una PASO que pueda ser «ordenadora» de cara al futuro. Por ahora, las riendas parece llevarlas Comodoro. Habrá que ver si Luque puede hacer el «upgrade» y convertirse en un candidato de dimensión nacional, para competir con Arcioni y Menna. El vicegobernador, si bien nuevo en la política, acumuló experiencia al lado de Das Neves. Y Menna ha pasado antes por procesos electorales y políticos.

Una de las definiciones interesantes...

...de los últimos días fue la de Cambiemos, mucho más cortesana y palaciega que la peronista o aún que la de Chusoto. Hasta hace un puñado de días, el PRO conducido por Daniel Laudonio seguía pulseando por encabezar la lista con Ignacio Torres. Pero la verdad es que la Casa Rosada ya había aceptado a Menna al tope de la lista de diputados nacionales el lunes, incluso antes de la reunión entre César Herrera -el presidente de la UCR- y Laudonio, por la integración de Cambiemos en Chubut. De hecho, en la agenda de Olivos ya figuraba una visita del candidato de la UCR. Hasta allí fue junto a Emiliano Alvarez Raso, el chubutense que ocupa la Dirección de Asuntos Políticos de la Secretaría General de la Presidencia.

A pesar de la definición en favor de Menna, hubo varios chisporroteos. Parece que la gente del PRO insistía en reservarse «puestos futuros» en la administración nacional, con influencia en la provincia. Una exigencia extraña, ya que «la birome la tienen ellos», explicó un radical influyente.

Parece que la opción por Menna vino de la mano de encuestas que el gobierno nacional hizo para todo el país. En la Casa Rosada, además, no quieren saber nada con tener chisporroteos con el radicalismo en ningún distrito, sobre todo por el cierre de listas que será muy intenso en la provincia de Buenos Aires, donde competirán muy probablemente Cristina, Sergio Massa, Florencio Randazzo, y Cambiemos con la ex interventora del SOMU Gladys González, la que más «suena» hasta ahora.

El lunes mismo, el presidente del PRO nacional, Humberto Schiavoni, le dijo a Mario Cimadevilla que el acuerdo sería con el candidato de la UCR como representante de Cambiemos en su conjunto. Asunto cerrado, o casi. Todavía resta que el PRO brinde el nombre de una mujer para acompañar a Gustavo Menna en el binomio de candidatos al Congreso de la Nación.

En la UCR evaluaron como un «buen gesto» de Ignacio Torres, mientras tanto, el hecho de haber aceptado ir como primer suplente en la boleta.

El radicalismo de Chubut...

...vive un momento político interesante. Las encuestas ubican bien a Menna (en un universo donde nadie mide demasiado, salvo Das Neves) y las chances de obtener una de las dos bancas en disputa son buenas. En la provincia, además, será la «locomotora» de Cambiemos.

En la reunión de Menna y Alvarez Raso en Olivos con el jefe de gabinete Marcos Peña, y el secretario general de la Presidencia Fernando De Andreis, les dijeron a los chubutenses que el tono de la campaña será «de propuestas» y de defender lo hecho, sobre todo en obras, por el gobierno nacional. Menna se tendrá que poner al día con todo lo que se hizo -y que se vio poco- tras las inundaciones en Chubut.

Pero no fue lo único. Antes, al candidato le dijeron cuáles son las conversaciones y los acuerdos del gobierno nacional con el gobernador Das Neves. El mensaje es clarito. Habrá que evitar peleas de campaña con el gobernador. No será difícil, con el Frente para la Victoria luchando por la misma banca que quiere ocupar Cambiemos. Es decir, la polarización será entre Cambiemos y el PJ. Al menos, eso es lo que parece «bajar» de la Casa Rosada. ¿Lo aceptarán todos? Si Menna hace una gran elección, cercana al 30% y consigue una banca, puede ser un potencial candidato a gobernador. Pero hay más.

El esquelense Sergio Ongarato es observado por muchos correligionarios que lo ven como un posible postulante a Fontana 50. Pero en los cálculos nadie debería dejar afuera a Mario Cimadevilla. El ex senador nacional debe tener el más alto índice de conocimiento entre los radicales de Chubut. Pero su vida política ha generado anticuerpos, casi tantos como Cristina según dicen en el oficialismo. Por lo pronto, Cimadevilla está trabajando en grupos de foco, encuestas y propuestas para 2019. «Y que lo aproveche quien le toque», suele decir. ¿Será él mismo?

El dasnevismo vive...

...estos días de «cronograma» electoral con tranquilidad. Con el frente cerrado y los candidatos lanzados desde hace semanas, se han sentado a ver lo que ocurre especialmente en el peronismo, donde los dasnevistas apuestan a pescar en la pecera.

El mal tiempo siempre altera la agenda. El gobernador se estuvo ocupando de coordinar equipos, de estar en contacto con los intendentes del Valle y con los cordilleranos. Y de tomar medidas. También, en alertar al gobierno nacional. Se sabe que hay poca plata en la «caja», y que hubo que acordar con legisladores y municipios los últimos 32 millones de dólares de autorización pendiente del bono, de las épocas de Buzzi. «Este mes es el peor para gastar plata extra» dicen en el gobierno, donde cuentan peso sobre peso para sueldos y aguinaldos.

Por eso, el gobernador lo ha tenido conectado al «inflador» al ministro del Interior Rogelio Frigerio. Le ha estado advirtiendo que además de la ayuda inmediata que se necesita hay que pensar en el «día después», calculando una importante mortandad de animales a causa de los temporales de agua, viento y nieve. Más allá de los planes de alivio impositivo para la Patagonia, el gobierno nacional tendrá que pensar en ir soltando la billetera. Sobre todo, si los problemas derivados del cambio climático siguen. Cada «tormenta del siglo» supera a la anterior.

Respecto de la campaña, en el gobierno contabilizan por lo menos cuarenta y cinco inauguraciones importantes en los meses de campaña. Y mañana martes, feriado por el Día de la Bandera, habrá una entrega de viviendas en Trelew, que no pudo hacerse el fin de semana justamente por el mal tiempo.

La foto de la semana

Una luz de alerta para el gobierno. La normalización de la CGT del Valle, conducida por Camioneros y la Uocra, gremios «duros» si los hay preanuncia movidas gremiales fuertes, sobre todo por los despidos, la caída en la actividad privada y el desempleo, que se ha ensañado con el conglomerado urbano Trelew-Rawson, que ya suma un alarmante 8,2 % de desempleo medido por el Indec. Tanto Camioneros -en muchos pasajes de la política, aliados del dasnevismo- como la Uocra, han sido protagonistas de grandes protestas en la región. En el plenario realizado en el SEC, donde Alfredo Béliz fue anfitrión; los discursos de Schmid y Pablo Moyano fueron de alto voltaje. La CGT será desde ahora un protagonista más presente. Por eso, el plenario normalizador es, sin dudas, la imagen política más importante de la semana.

De la más progresista, a la de mayor desempleo

Desde estas mismas páginas se ha venido señalando hasta el hartazgo que la abrumadora realidad del desempleo se terminaría metiendo en la campaña de los políticos que prefieren hablar de cuestiones del ambiente. Los que estuvieron porque no se hacen cargo, los que están porque no es sencillo dar una respuesta. El mismo día en que Mario Das Neves volvía a sentarse con Marcos Peña y Rogelio Frigerio, esperando medidas ciertas que ayuden a mejorar la competitividad de industrias y pymes en la Patagonia, el Indec daba a conocer los fríos y crudos números de la desocupación: vinieron a certificar lo que todos conocemos y lo que muchos padecen. El 8,2% de desempleo en el conglomerado Trelew-Rawson no debería sorprender. Pero cuando se ahonda en un análisis de las estadísticas la gravedad se hace más evidente.

La zona del Valle no solo es la de mayor desempleo de la provincia (Comodoro Rivadavia llega al 5,3%), tiene el porcentaje más alto de toda la región patagónica. «La ciudad más progresista del sur argentino», como llamaban a Trelew allá por los ’70, es ahora la de mayor desempleo desde provincia de Buenos Aires para abajo en el mapa. Y tal es así, que en las estadísticas del Indec, Trelew y Rawson son de los conglomerados cuya desocupación es de las más preocupantes de todo el país. Basta con repasar que apenas cuatro zonas superan (no por gran margen) a las ciudades de nuestro Valle.

A saber: el Gran Buenos Aires tiene una desocupación del 11%, mientras que Catamarca, el Gran Rosario y Mar del Plata están apenas por encima del 10%. Si tenemos en cuenta que Trelew-Rawson acusaron un desempleo del 8,2% está en el mismo nivel de zonas históricamente con fuertes problemas de marginalidad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo nos recuperamos? Por cierto, ¿hablarán los candidatos en esta campaña de cómo atender esta realidad que pretendieron esquivar antes?

El Día del Padre dasnevista

Todo el mundo sabe el lugar que ocupa la familia del gobernador en su vida, personal y política. Ayer, el mandatario sorprendió con un posteo en la red social Twitter, en el que deseó Feliz Día del Padre a los padres chubutenses. En la foto, aparece con sus hijos

Pablo y Mariví, y sus nietos más grandes Ian y Emma.

... Se dice que

...una nueva disputa se habría desatado entre los correligionarios Eduardo Conde y Manuel Pagliaroni. Y no sería por cuestión de opiniones sobre el funcionamiento del bloque Cambiemos.

...una disposición que otorga al diputado Pagliaroni la utilización de una camioneta, habría motivado gestiones de su compañero de bancada para que el vehículo quede a disposición del bloque. Según los versioneros legislativos, el reclamo de Conde no prosperó.

...ya llegamos a mitad de año y hay preocupación entre las autoridades de la Escuela de Policía, porque los cadetes aún no realizaron ni una sola práctica de tiro.

...habitualmente ese tipo de prácticas se realizan en el Tiro Federal de Rawson, y aunque se pagaba para su utilización, en los últimos tiempos lo que se pediría a cambio sería que Provincia colabore con el mantenimiento de las instalaciones. Llegan las vacaciones de invierno y aún no se habría realizado ninguna práctica de parte de los futuros policías.

...el accidente al subir al ring durante un festival de box en Dolavon, que derivó en una quebradura de tibia y peroné, obligó al sindicalista Héctor González a una internación.

...el precandidato a diputado nacional del PJ, no estaría dispuesto a recibir muchas visitas, por lo que habría dejado a las autoridades de la clínica privada de Trelew un listado de las personas por él autorizadas a ingresar a la habitación. Dicen que dedicó el tiempo a desarrollar proyectos por si llega al Congreso de la Nación.

...dicen que, en estos días, la foto famosa de Norberto Yauhar en Comodoro Py «bancando» a Cristina cotiza en oro. En esa foto, también estaba el intendente de Comodoro Carlos Linares.

...Máximo Pérez Catán bajó su candidatura a diputado nacional, algo esperable luego del lanzamiento «oficial» de Mariano Arcioni como cabeza de lista del dasnevismo. Sin embargo, es probable que después de las elecciones, el «primer dasnevista», dé un salto hacia un sitio importante en el gobierno. «Para dar más volumen político al gabinete», dijo una fuente.

...las tormentas como las de las últimas horas también generan estadísticas. La Municipalidad de Trelew había atendido hasta ayer a la tarde «mil casas», de acuerdo a una fuente. Y se esperan nuevas lluvias para sábado, domingo y lunes próximos. Velas, paraguas y garrafas a mano para todos.

...hablando de tormentas, se dice que hay juicio oral inminente para el ex titular de Educación durante la gestión de Buzzi, Rubén Zárate. La denuncia había sido hecha por el actual Fiscal de Estado Diego Martínez Zapata. Lo acusaron por contrataciones directas, por unos 860.000 pesos.