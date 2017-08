Se conformó el Grupo de Familiares de Hechos Violentos de la Comarca Andina

Se trata de una ONG conformada con la intención de brindar contención y asesoramiento a familiares o amigos de personas que perdieron la vida en los últimos años en hechos de violencia.

“Nos hemos juntado desde nuestras experiencias traumáticas, de perder a nuestros seres queridos, víctimas de la demencial violencia”, dijo Albornoz, “y para ello hemos conformado un grupo de familiares de víctimas de hechos de la Comarca Andina”.

El papá de Matías Albornoz, el joven remisero asesinado en febrero del 2016.

“Nos juntamos los viernes una vez cada 15 días en una oficina que gentilmente nos ha facilitado la coordinación de Gestión de la provincia de Río Negro, en El Bolsón. Y desde este espacio estamos acompañando a otros familiares a los que también les pasó lo mismo. El caso (Franco) Gavilán en la zona de Mallín Ahogado, y de (Mauricio) Burgos que fue asesinado en El Bolsón pocos días atrás”.

Desde esta flamante ONG “nosotros hemos tenido reunión con los fiscales, con el fiscal Oro que es el fiscal de la Comarca por la provincia del Chubut. Él nos explicó como trabaja la Fiscalía y cómo se inician las investigaciones”.

Agregó que también “hemos estado con el fiscal de El Bolsón y en Bariloche acompañando a las familias Gavilán y Burgos en la tramitación de sus causas. Quienes hemos transitado por esto no tenemos una experiencia porque no somos abogados, pero sí desde lo humano podemos contener porque sí sabemos lo que se siente cuando se pierde un ser querido”.

DEFENSA PARA LAS VICTIMAS

Para la creación del Grupo de Familiares de Hechos Violentos de la Comarca Andina Albornoz comentó, “hemos tomado contacto con alguna ONG de Comodoro Rivadavia, de Puerto Madryn, de Cipolletti, y en permanente contacto con nuestro grupo originario que son las Madres del Dolor, también con Estrellas Amarillas”.

Asimismo, señaló que “nuestra causa cayó en Chubut, y estamos conformes con la forma de trabajo que tiene la justicia chubutense. Creemos que se están produciendo modificaciones a nivel nacional de la ley, que plantean que así como los acusados tienen un defensor, que también la víctima pueda tener un defensor. Porque hoy en día si no tenes dinero se te hace muy difícil llevar adelante la causa. Uno llega con una gran orfandad a un ambiente que no conoce donde se habla de códigos, de leyes, cuando lo único que uno entiende es el dolor de haber perdido a un ser querido. El acompañamiento a las familias en estos casos es sumamente importante”.