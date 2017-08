Das Neves recibe a familiares de víctimas de los hechos de 1972

El encuentro se desarrollará en horas de la mañana en la Casa de Gobierno en Rawson, y en la ocasión el Gobernador del Chubut recibirá a Ilda Bonardi de Toschi (viuda de Humberto Toschi, fusilado); Sara Kohan (hermana de Alfredo Kohan, fusilado); María Raquel Camps (hija de Alberto Camps, herido y sobreviviente); Marcelo Duhalde; (hermano de Luis Eduardo Duhalde, abogado de presos políticos y ex titular de Derechos Humanos de la Nación); Guido Quieto (hijo de Roberto Quieto, uno de los jefes de FAR) y Héctor Tosco (hijo de Agustín «Gringo» Tosco, dirigente sindical).

Asimismo este 22 de agosto se cumplen 10 años de la inauguración del Centro Cultural por la Memoria, un espacio recuperado por iniciativa del propio gobernador Mario Das Neves cuando se conmemoró el 35º aniversario de la «Masacre de Trelew», ocurrida el 22 de agosto de 1972, cuando 16 presos políticos fueron fusilados en la Base Almirante Zar de esa ciudad y otros tres resultaron heridos de gravedad. El ex aeropuerto de Trelew fue el escenario de la captura de los presos políticos que habían fugado una semana antes del penal federal de Rawson, siendo posteriormente fusilados por efectivos de la Armada.