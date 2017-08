Destrabar el tema Sedamil «es complicado», dijo Mamet

La apertura de las importaciones generó una implosión en la parte de hilados de Sedamil y desde diciembre del año pasado más de 100 trabajadores de este sector fueron suspendidos. En aquel momento, los empleados acordaron con el sindicato percibir el 75% del total del salario.

En paralelo, Mamet gestionó fondos Repro y una tarifa diferencial para el consumo del gas. Esto atenuó el impacto, aunque no modificó el conflicto de fondo.

En diálogo con EL CHUBUT, Mamet calificó que el tema Sedamil «lo veo complicado» y lo atribuyó «a la falta de competitividad que tienen con los hilados que están ingresando del exterior».

El ministro de la cartera productiva vaticinó que en este caso puntual «la llave» para resolver el conflicto es prácticamente exclusivo del Gobierno nacional, porque frente a los bajos costos de los hilados que ingresan desde el exterior, no hay demasiadas herramientas más que poner trabas a las importaciones.

«Si Nación no hace algo, vamos a estar complicados», advirtió Mamet. Sin embargo, el funcionario provincial adelantó que junto a Maderna «le vamos a mostrar a los dueños de Sedamil todos los aportes que recibieron» y en ese contexto le preguntarán a los directivos de la empresa «por qué todavía tienen a los empleados suspendidos a pesar de haber recibido los aportes que están recibiendo».

Tanto Provincia como el Municipio apuntan a que los 107 empleados comiencen a trabajar y perciban el total de la remuneración que les corresponde.

PODRIA DEFINIRSE EL TEMA PEPSI

Ayer a la tarde Mamet estaba esperando la confirmación de los empresarios de la maltería y cervecería Quilmes para concretar una reunión hoy a la mañana y así definir la situación de los 25 exempleados de la Pepsi.

El funcionario provincial confirmó que en caso de concretarse el encuentro, sería el último. «En el caso de Pepsi la empresa hará una propuesta y después los chicos de la Cooperativa lo tendrán que analizar para saber si están conformes o no y después de eso la gestión provincial y municipal ya no tendría mucho más para hacer porque se trataría de un acuerdo entre la Cooperativa y la empresa».

Mamet aclaró que «no le vamos a soltar la mano», pero dejó en claro que luego de la propuesta de Quilmes «ya depende del balance y la decisión que tomen ellos».