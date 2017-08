Trucco preocupado por recortes de «Cambio Rural» que afectarán al sector vitivinícola del Chubut

Aseguró que los grandes afectados serán los productores vitivinícolas porque «es un mercado nuevo» y necesitan asistencia técnica.

Como adelantó EL CHUBUT, desde el Gobierno nacional están llevando adelante una «reestructuración» y un «reacomodamiento» de todos los grupos de productores que se encuentran diseminados en 22 provincias del país.

En el caso puntual de Chubut, esta medida golpeó al sector vitivinícola que está en pleno proceso de crecimiento. Este recorte, básicamente deja sin apoyo a los pequeños emprendedores de varias provincias, basándose en un enfoque poco analítico.

Como anticipó EL CHUBUT en la edición del domingo, el escenario que manejan desde el Inta, dejaría sin cobertura a seis grupos de productores en la provincia, sobre un total de 22.

PRODUCCIONES NUEVAS

En diálogo con este diario, Trucco explicó los motivos por los que Nación decidió avanzar con esto: «Al ser tantos grupos, se excedió la capacidad y ahora lo quieren limitar achicando a los grupos más organizados». Los fundamentos parecen demasiado «simples» para una resolución que promete tener un alto impacto en el sector productivo de vinos.

«Esto afecta a los productores vitivinícolas, porque se trata de producciones nuevas donde el productor necesita respaldo de un técnico, debido a que no tiene tanto asesoramiento en el tema», precisó Trucco a EL CHUBUT.

El programa «Cambio Rural» tuvo su génesis en la década del ’90 como consecuencia de la crisis del agro. Luego, hace tres años tuvo su segunda etapa con un relanzamiento.

Los beneficios estaban orientados al acceso de créditos con una tasa de bonificación de seis puntos porcentuales, pero lo más determinante, era el asesoramiento técnico a productores que recién iniciaban sus proyectos. Este último ítem, era esencial para los emprendedores que tomaban el desafío de introducirse en el mercado productivo, ya que el Gobierno nacional costeaba el pago del asesor que los instruia en el tema específico que querían desarrollar.

PLAN GANADERO SE DILATA

El ambicioso Plan Ganadero que iba a ser anunciado en enero en la Sociedad Rural de Esquel se terminó desvaneciendo y especulan que durante este año no se pondrá en marcha en forma definitiva.

La dilatación está directamente vinculada a los problemas económicos de la provincia del Chubut, y Trucco pronosticó que «podría estar incorporado en el presupuesto provincial de 2018». El presidente de la Federación de Sociedades Rurales del Chubut esgrimió que en algunas cosas «se avanzó», aunque no como estaba pensado.

Con respecto a las dificultades que atraviesa el sector agropecuario, Trucco volvió a poner énfasis en que el gran problema «sigue siendo la repoblación de los campos».

Trucco consideró que el problema central de la repoblación en los campos no sólo es el abandono, sino el efecto colateral que tiene eso: «El vacío generó el aumento de depredadores, robos, y el descuido de las instalaciones».

Por eso graficó que al momento de hacer inversiones «no sólo se trata de comprar ovejas», sino también «de una inversión integral que contemple mayor seguridad y políticas para combatir a los depredadores».