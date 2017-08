Hourcade le pidió a Mutio que convoque a todos los precandidatos del PJ para buscar la unidad

Llamó a «construir consensos» y pidió al presidente del PJ, Ricardo Mutio, que convoque a todas las listas que compitieron en las PASO.

«Hay una fuerza dentro del PJ, que es la lista de Fueyo-Pecci, y nos vamos a poner a disposición dentro de las herramientas que tengamos, y las herramientas que dé el partido», aseguró Hourcade por FM EL CHUBUT, y entendió que la discusión por el 2019 debería darse después de octubre.

De esta manera, Hourcade interpretó que los últimos cruces entre referentes del PJ como Carlos Eliceche, Norberto Yauhar y Héctor González, obedecen a que «quizá muchos se están mirando el ombligo para ver qué es lo que va a pasar en 2019». Por su parte, dejó en claro que desde la lista Unidad Ciudadana «no vamos a poner ningún palo en la rueda, no vamos a hacer nada que le haga mal al justicialismo».

Lejos de confrontar, el precandidato de Unidad Ciudadana reflexionó que «no hemos entendido que realmente los que fuimos en las listas nos tenemos que juntar, tenemos que ser serios, tenemos que construir consensos y dejar de hablar de los ismos, dejar de hablar de cosas que realmente le hacen mal al peronismo».

Por eso Hourcade planteó que en este escenario hay que «hacer una convocatoria amplia, hacer una amnistía dentro del peronismo, juntarnos toda la gente que fue del justicialismo siempre, y tratar de ver si nos podemos juntar para que en el 2019 podamos ser gobierno de vuelta, tanto en la Provincia como en la Nación».

PROYECTOS ANTAGONICOS

En ese marco, Hourcade consideró que el presidente del PJ, Ricardo Mutio, «tiene que convocar a todo el partido. Nosotros ya le hemos explicitado a Fueyo qué es lo que vamos a hacer, en qué posición estamos a partir del primer día que ya sabíamos que la fórmula Fueyo-Pecci había ganado», ratificó el apoyo a la unidad del PJ en octubre.

En las PASO las seis listas del FPV juntas cosecharon la mayoría de los votos del electorado. En la campaña rumbo a octubre la duda está puesta en si la fórmula de Ricardo Fueyo podrá acaparar esos votos. Hourcade entendió que el electorado se definió a favor del justicialismo, más allá de los nombres. «El 90% de la gente que nos ha votado no pertenece al padrón del justicialismo, por lo tanto no creo que los votos sean transferibles. Pero de todas maneras creo que dentro de los votos que son del justicialismo van a seguir siempre apostando hacia el justicialismo», dijo Hourcade.

En su análisis del escenario electoral, Hourcade vislumbró que en octubre se van a definir «dos proyectos políticos nacionales, una cosa es la elección en apoyo al gobierno de Macri, otra cosa es la elección a la conducción de un proyecto de Cristina Fernández de Kirchner».

En cambio, ubicó en un segundo plano el plebiscito de las gestiones provinciales. «Eso de plebiscitar los gobiernos creo que no tiene nada que ver. Así que yo creo que va a ser una elección donde van a poner dos proyectos políticos a la cual la gente va a tener que adherir, o el proyecto de Macri, o el proyecto de Cristina», dijo Hourcade.

MENSAJE A LAS «MESAS CHICAS»

Por otro lado, la lista Unidad Ciudadana, que llevó como precandidatos a Néstor Hourcade y Mabel Del Mármol, comunicó su agradecimiento a «los miles de chubutenses que nos brindaron su voto y nos abrieron sus puertas». Ratificaron que seguirán trabajando «por una verdadera renovación partidaria, una verdadera unidad, una real amnistía, y la finalización de la persecución política. Esto sólo se logrará si aquéllos que vienen mandando en el peronismo, realmente dan un paso al costado».

«Cuando iniciamos este espacio fue porque nos encontrábamos cansados de que en una mesa entre tres o cuatro funcionarios o ex funcionarios que pretenden adueñarse del espacio político, decidan candidaturas, estrategias de campaña, y releguen de la participación a valiosos compañeros que a lo largo y a lo ancho de nuestra querida provincia vienen pidiendo una verdadera renovación, participación, y bregan por la unidad», dice el comunicado de Unidad Ciudadana. En esa línea, concluyen que el resultado de las PASO «revalida que le ha dado la espalda a la rosca política de la mesa entre tres o cuatro, le ha dado la espalda a aquéllos que se olvidaron del proyecto político y anteponen sus intereses personales por sobre el bienestar general».