Bowen ratificó que apoyará a Fueyo y reconoció «el buen gesto» de Linares

Reconoció el «buen gesto» de Carlos Linares quien viajó a Dolavon para pedirle por la unidad del partido. «Es el rol que tiene que asumir (Linares) si pretende conducir el peronismo», indicó.

El intendente de Dolavon aseguró que el PJ tiene una «oportunidad histórica» de colocar un diputado en el Congreso. «Me parece que es un momento de dejar mezquinandes de lado y construir la unidad y que el PJ y FPV tengan un buen resultado en las generales», sentenció. También reconoció que le gustaría participar en la reunión del PJ mañana en Trelew, aunque no fue invitado.

En breve diálogo con FM EL CHUBUT, Bowen dejó definiciones contundentes sobre la próximas contienda electoral de octubre en la que pelean cabeza a cabeza el frente Chubut Para Todos, Cambiemos y el FPV, según los números de las PASO.

En esa contienda, Bowen no vaciló en ubicar al dasnevismo por debajo del candidato de Cambiemos, Gustavo Menna, a quien idendificó como el adversario directo con el que el FPV debería polarizar. «El dasnevismo tiene tres gestiones en su haber y está cumpliendo un ciclo, hay que construir algo nuevo en la provincia», polemizó Bowen.

De esta manera, entendió que la elección «se polarizó entre el kichnerimso y Cambiemos, y eso perjudicó al Chubut Somos Todos. Cambiemos no tiene definido su techo». Por eso consideró que entre estas opciones «Chubut está pidiendo una apertura de un proyecto político nuevo».

HACIA EL 2019

En esa línea, el intendente de Dolavon sostuvo que si todo el justicialismo apoya a Fueyo en octubre, «podría ser la antesala de un proyecto político de cara a 2019». En las últimas semanas, Bowen había anunciado que está trabajando en la conformación de un partido nuevo por fuera del PJ.

No obstante, con los resultados de las PASO a la vista y tras la reciente visita de Linares, Bowen parece haber cambiado su visión al menos en esta coyuntura. «Más allá de la contención de Linares, hacemos una lectura propia de las elecciones y no hay que sacar los pies del plato en este momento», se rectificó Bowen.

En su análisis de las PASO, Bowen reconoció la posición de la conducción del partido de abrir el juego a las seis listas. «Hay que reconocer que hubo un gesto que permtió participar a todo el mundo. El desafío es que se pueda construir la unidad y que todos acompañen al candidato ganador», dijo Bowen.